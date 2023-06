“Me dicen que pudo ser Deninson mandado por Quintero para hacerle daño a mi campaña”: Ortiz sobre video de machismo en Cali

¿Qué fue lo que pasó con el video que resultó siendo un montaje y un golpe durísimo a su candidatura?

“Estaba haciendo mi campaña alegre y feliz en los semáforos, con la gente y volanteando. Un señor me gritó desde un carro, me acerqué a escuchar y me dijo que me fuera para la casa, que las mujeres no deberían estar haciendo política y me tiró agua en la cara. Yo no supe bien cómo llegó ese video a las redes, pero dije, pues bueno, hablemos de este tema. Eso fue cogiendo mucha fuerza y luego me dicen que al parecer una persona de mi equipo sabía sobre el video. Yo la confronté, me confiesa y fue un golpe muy duro. No entiendo cómo es posible que haya hecho una cosa de esas sin consultar conmigo”.

Está hablando de la “Negra Vikinga”. ¿Esa mujer era de confianza?, ¿cuánto tiempo llevaba trabajando con usted?

“A ella la conozco desde hace mucho tiempo. Hicimos una colaboración en 2018 y me buscó nuevamente para decirme que quería trabajar conmigo, que le encantaba mi campaña. Pero yo no tenía cómo pagarle; entonces, le dije que me acompañara. Hace más o menos dos meses ya era una persona de mi equipo y tenía un sueldo modesto en campaña. Yo estaba haciendo un esfuerzo muy grande para pagarle honorarios y que acompañara mi campaña con temas creativos. Pero una cosa sí es interesante: ella llegó a mí, yo no la busqué a ella”.

Todos vimos el video, pero luego aparece en escena Daniel Quintero a través de su cuenta de Twitter. ¿Qué es lo primero que usted piensa cuando él ofrece $10 millones para encontrar al supuesto agresor?

“Daniel es una persona a la que yo me he opuesto vehementemente, lo considero una persona muy peligrosa para la política colombiana, en todas sus dimensiones, lo he dicho pública y privadamente. Es claro que es una persona con la que yo tengo mucha rivalidad. En ese momento pensé en dos cosas. Primero, me pareció raro: ¿por qué Daniel se va a meter en una cosa de Cali? Pero luego me dijeron que tuviera cuidado, porque Daniel podría estar metiendo mano en mi campaña y fabricando cosas. Yo no creí, y luego veo que mete la mano Deninson y también ofrece dinero”.