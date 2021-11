Su petición fue secundada por la senadora María Fernanda Cabal. En respuesta a Natalia Bedoya, una conocida activista uribista, Cabal aseguró que debe hacerse pública información clave: por un lado, la muestra que usaron las encuestadoras y por el otro los datos recaudados.

Cabal también aseguró que 3.000 encuestas fueron “desechadas”. Además, le preguntó con ironía a Bedoya: “¿Ya publicaste tus millonarios contratos, Natalia?”.

No obstante, cuando se conoció que el ganador de la puja interna del partido había sido Zuluaga, Cabal reconoció su derrota. Pero aclaró que no buscaría cargos en un Gobierno. “Prefiero el Senado, donde tengo voz propia, a ser funcionaria en un eventual gobierno. Descarto de plano cualquier cargo en un eventual Gobierno, me gusta es diseñar una política pública, pero desde la ley para que la materialice el funcionario, pero como funcionaria no”, aseguró Cabal.

Hasta el momento, la Dirección del Centro Democrático no se ha pronunciado sobre el tema.