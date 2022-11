Sin embargo, el curtido senador, quien padece cáncer en el tracto digestivo, nuevamente habló de la posibilidad de renunciar al Congreso en julio de 2023, cuando termine su periodo como presidente del Legislativo. “Voy a cumplir este año. A eso me pusieron ahí y si la vida me lo permite y si la salud me lo determina yo diría que dentro de un año podría dedicarme a escribir y a la familia”, declaró el congresista en entrevista con el canal Red+.

En su reemplazo asumiría Carlos Alberto Benavides, quien ocupó el renglón 21 de la lista cerrada que presentó el Pacto Histórico en Senado. Benavides, que fue avalado por el Polo Democrático en la coalición, es un antropólogo y docente de la Universidad Externado, a quienes muchos relacionan con el actual senador Wilson Arias.

Por otro lado, la cabeza de lista del Pacto Histórico, el reelecto senador Gustavo Bolívar, habló hace algunas semanas de abandonar su curul. Además de reclamar que su sueldo como congresista no le alcanza para cubrir sus gastos, el legislador expresó su idea de volver a escribir novelas y hasta incursionar en películas que traten asuntos relacionados con el paro nacional.