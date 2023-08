Es un hecho. Laura Sarabia volverá al gobierno de Gustavo Petro, pero no como jefa de gabinete, sino como directora de Prosperidad Social (DPS), nada menos que el organismo encargado de coordinar e implementar las políticas públicas para la superación de la pobreza y la equidad social.

“Mi funcionaria querida y estimada (Laura Sarabia) y el embajador en Venezuela (Armando Benedetti) se retiran del Gobierno para que desde el poder que implican esos cargos no se pueda tener la desconfianza de que se van a alterar los procesos de investigación” , aseguró el presidente a principios de junio.

Sarabia declaró que su viaje a Washington, donde se reunió con Tania Reneaum, secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tuvo como propósito hablar sobre la participación de las mujeres en la política , fue planeado luego de que el pasado 28 de julio la Fiscalía certificara que no había investigaciones en su contra.

Penalmente, la exfuncionaria resultó salpicada por posible abuso de poder, en hechos denunciados por su exempleada doméstica, quien le aseguró a la revista Semana que en enero de 2023 la entonces alta funcionaria del Gobierno le pidió que se alistara porque la iban a someter a la prueba de polígrafo.

“Yo le dije: ‘Laura, ¿cómo se le ocurre que la voy a robar?, no he cogido nada, ¿cómo se le ocurre que voy a coger algo de acá si sé que usted me va a poner de cabeza allá en la cárcel?, porque tiene todo el poder para meterme de cabeza en una cárcel’”, expuso Meza.

Aunque Sarabia insistió en la “inocencia de su conducta”, lo cierto es que su papel en la aparente persecución contra Meza todavía no ha sido esclarecido por la Procuraduría y la Fiscalía, que la tienen bajo escrutinio.