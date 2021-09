Con la declaración pública que hizo este lunes la exministra Karen Abudinen contra el senador Armando Benedetti, y la decisión de la Corte Suprema de Justicia de abrir un expediente contra él y el también senador Mauricio Gómez Amín, se abrió el capítulo de los políticos que habrían supuestamente tratado de interferir en el polémico contrato de conectividad –por $1,07 billones– entre el Ministerio de las TIC y Centros Poblados.

En efecto, la exministra aseguró que Benedetti la llamó antes de declarar la caducidad del contrato (que se confirmó en agosto pasado) y supuestamente le pidió que se lo cediera a una firma de Estados Unidos. “Su propósito fue el de sugerirme la cesión del contrato a una firma norteamericana. Mi respuesta fue tajante: caducarlo”, dijo Abudinen.

Ante las acusaciones, el Senador explicó, en diálogo con EL COLOMBIANO, que no llamó a la exministra para hablar sobre el contrato por el que están embolatados $70.000 millones de un anticipo. “Nunca he hablado con ella para ayudar a Centros Poblados”, dijo. No obstante, reconoció que sí hubo una comunicación con Abudinen para hablar de otros temas.

Pese a lo dicho por Benedetti, Jaime Lombana, abogado de la exministra, le aseguró a este diario que sí hubo una llamada en la que el senador intentó persuadir a su defendida sobre la cesión del contrato: “Él (Benedetti) le pidió no caducar y ceder el contrato, a lo que la ministra contestó que la decisión de la caducidad estaba tomada”.

Con esta acusación se configuraría la supuesta presión que congresistas habrían tratado de ejercer en la adjudicación de este contrato, situación que insinuó la semana pasada Emilio Tapia, hoy capturado por este caso. Durante la audiencia de imputación de cargos, el condenado por ‘el carrusel de la contratación’ en Bogotá indicó que estaba dispuesto a revelar los nombres de los políticos que habrían llamado a funcionarios del Gobierno para advertirles que no caducaran el contrato con Centros Poblados, a cambio de llegar a un preacuerdo con la justicia.

En este contexto, la Corte anunció este lunes que asumirá una investigación para determinar el rol de Benedetti y del liberal Gómez, denunciados por la Red de Veedurías Bien Común. El encargado de asumir el expediente es el magistrado Misael Rodríguez (ver Para saber más).