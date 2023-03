¿La inteligencia artificial puede reemplazar a los jueces?

Entonces, para argumentar el caso, el juez Padilla decidió hacer uso de la Inteligencia Artificial y en una conversación con el bot de ChatGPT incluyó apartes del problema jurídico.

“¿Menor autista está exonerado de pagar cuotas moderadoras en sus terapias?”, fue la duda que dio inicio a la conversación con el sistema virtual.

Y la respuesta del Chat fue: “Sí, es correcto. De acuerdo con la normativa en Colombia, los menores con diagnóstico de autismo están exonerados de pagar cuotas moderadoras en sus terapias”.

Un par de preguntas más y con eso bastó para que el juez Padilla tomara la decisión final.

Entonces, nació el debate. Si bien los derechos de Jesús quedaron reestablecidos, para algunos analistas este tipo de decisiones mediante el uso de Inteligencia Artificial pueden ser riesgosas e incluso imprecisas.

“Estos sistemas no razonan, no entienden, no piensan y no tienen un sentido de lo bueno y lo malo. Solo se dedican a predecir a partir de un contexto previo. Al motivar decisiones judiciales copiando las respuestas de ChatGPT es usar el sistema como un oráculo, el problema es que emite sistemáticamente errores e incluso inventa sentencias o datos”, explicó Juan David Gutiérrez, profesor de la Universidad del Rosario.