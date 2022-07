Horas después, Duque le dijo a un grupo de periodistas que ante eso siente tranquilidad: “Esas cosas no me irritan (...) Yo siempre creo que sería mucho mejor escucharnos en democracia y sería mucho mejor escuchar y argumentar y contraargumentar, como de hecho está previsto. Pero no, nosotros fuimos y le mostramos al país los hechos que son incontrovertibles”, anotó.

Eso sí, subrayó que para él, “en todos los espacios democráticos debemos tener la capacidad de hablar y de escucharnos, porque cuando no se quiere escuchar, pues sencillamente lo que hay es un prejuicio o un sesgo”.

Y horas después, en Medellín, volvió a referirse al episodio del miércoles: “Aunque a muchos les gusta gritar cuando les cuentan tantos hechos, estos son contundentes”.