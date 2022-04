Al respecto, Duque señaló que “cualquier tipo de política que busque premiar, favorecer y atenuar a los criminales que más han lacerado a este país, claramente es una propuesta altamente inconveniente y que merece el rechazo del pueblo colombiano. Colombia no puede seguir siendo permisiva con el terrorismo o con el narcotráfico” .

Durante el anuncio de una inversión del Gobierno estadounidense para mejorar las condiciones de los migrantes venezolanos, el presidente Iván Duque se refirió a los señalamientos en su contra por supuesta participación en política. “Ahora a mí siempre me toca decir que opino sobre propuestas, para que no digan que opino sobre personas”, dijo el mandatario en una declaración a los medios de comunicación.

Por su parte, Duque señaló que no conocía esas denuncias. “Quieren que yo no me refiera a tres palabras, el populismo, la posverdad y la polarización”, aseguró. Y criticó “los autoritarismos que tienen esas tres P”. Además, dijo que el Artículo 28 de la Constitución deja claro que todos los ciudadanos tienen derecho a la libertad de expresión.

“Nunca dejaré de pronunciarme. Seguiremos opinando”, sentenció Duque.