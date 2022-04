Las críticas de Humberto de la Calle y Daniel Carvalho a Íngrid Betancourt por sus acercamientos al uribismo dejaron un mal sabor en la candidata a la Presidencia que aún no termina. Tanto así que este martes aseguró en una entrevista con Blu Radio que “en algún momento ellos deben pensar en retirarse del partido , porque no confluyen con las decisiones” que toman al interior.

Además, aprovechó para subrayar que las diferencias que le expresaron mediante una carta –y en público– la tienen molesta.

“Ellos han tomado esa maña bastante desagradable de todo decirlo por los medios, me conocen y tienen mi teléfono”, expresó Betancourt, quien precisamente en un debate previo al 13 de marzo le dijo a Alejandro Gaviria –de la Centro Esperanza– que no estaba de acuerdo con que los “lobos” entraran donde están las “ovejas”.

En esa oportunidad se refirió a los diálogos que el exrector de la Universidad de los Andes mantuvo con políticos no afines a las ideas de ella.

¿En firme alianza con el uribismo?

Para la candidata presidencial, esta polémica se debe a un comentario que hizo con un periodista, lo cual de ninguna manera se traduce en que se haya inclinado hacia un apoyo formal del expresidente Uribe.

Según ella, no hay intenciones de aliarse con el uribismo, pero no descarta que personas que hayan apoyado las ideas del antioqueño –y que no tengan maquinarias– se unan a lo que ha denominado un gran pacto nacional que la lleve a restarles votos a Sergio Fajardo, Federico Gutiérrez, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández.