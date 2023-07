Entre influencers y activistas: así fue el agridulce debut de los primíparos en el Congreso

“La mayoría de los primíparos tuvieron que aprender –especialmente los que no venían del mundo político–, cómo son los procesos, los tiempos, las maneras y protocolos”, explica Beatriz Gil, coordinadora del proyecto Congreso Visible, de la Universidad de los Andes.

Si bien varios han respondido a las expectativas y mueven sus agendas –relacionadas con mujeres, asuntos LGTBI o animales–, otros siguen en deuda , por no hablar de los inmersos en sonados escándalos que los tienen en desprestigio.

Y pese a que, a primera vista, se podría pensar que esa abultada cantidad de proyectos es un síntoma de transformación, organizaciones como Transparencia por Colombia alertaron que generan desgaste legislativo. Además, las prioridades siguen quedando en entredicho. Aunque temáticas como la educación o la salud mandaron la parada, el fortalecimiento de la justicia o el medio ambiente no figuraron en el top 5 de las principales iniciativas. Eso sí, 1 de cada 10 proyectos tuvo como foco las rimbombantes distinciones y honores.

De allí la importancia de una rama Legislativa independiente, con debates de calidad, que insista en el control político y que no haga las veces de notario del Ejecutivo. De los primíparos, como dice Gil, se espera que “tengan más clara cómo será su agenda, cuáles son los temas que van a mover y que empiecen, con experiencia, a enfocarse”. Este fue su balance.

Hoy, al inicio de otra legislatura, otra vez las miradas y las expectativas están centradas en el Congreso, que promete ser otro escenario de batalla. Si bien Petro no goza de mayorías, ni de una coalición robusta , este jueves instalará el segundo año legislativo con un sinnúmero de proyectos bajo el brazo.

Entre los influenciadores sobresale Jota Pe Hernández, nada menos que uno de los 3 senadores más votados del país. A punta de nuevos formatos y videos con un dejo de espectacularidad, rivalizó con pesos pesados como Roy Barreras, a quien le enrostró supuestas prácticas clientelistas. “Responde a un nicho. No obedece a lógicas burocráticas, sino a un electorado”, reconoce la representante Katherine Miranda. Otra es la postura de la senadora María José Pizarro, del Pacto, que prefirió no nombrarlo directamente: “La gente nos quiere ver trabajando y haciendo debates, no en discusiones facilistas en redes”.