Pero lo novedoso de la fórmula no implicó que se diera un cambio en las costumbres. De hecho, se afianzaron. Petro ejecutó una jugada de milimetría política que le permitió quedarse con el control de las curules de varios partidos tradicionales –sumadas a las de su Pacto Histórico– a través de una estrategia que criticó muy duro en la campaña y de la que sus más férreos seguidores denigraron con fuerza.

Así fue como en 2022 llegó a la Casa de Nariño un exguerrillero del M-19, y al Capitolio una coalición inédita de partidos autoidentificados como progresistas. Un coctel político que el país no había bebido.

Fue precisamente Prada el que se dio a la tarea de que con esa reforma política los congresistas no tengan inhabilidades para ser ministros, que el transfuguismo se permita por al menos una vez y justo antes de las elecciones regionales de octubre de 2023, y, entre otras cosas, convenientemente dijo no haber visto que los partidos grandes podrán hacer coaliciones. Eso sí, se tuvieron que sortear algunos ruidos en sus filas, como la queja de Alianza Verde por los umbrales permitidos para que los partidos se unan en los tarjetones, y además tuvo que sacrificar la cirugía al Código Electoral.

Tras bambalinas, pero con un olfato duro para los temas electorales, el ministro del Interior, Alfonso Prada, no solo ayudó a patinar esa tributaria, sino que sacó la primera vuelta de su propia reforma política con unas ventajas que dejan a los congresistas mejor parados y, de paso, más contentos con el Gobierno que se las avaló.

Consciente de que necesitaba un timonel con experiencia en su primera legislatura –para controlar las 77 de 108 curules que domina en Senado y las 144 de 188 que se adueñó en la Cámara–, Petro le hizo el guiño al veterano senador Roy Barreras para que presidiera el Congreso desde el día uno; en la Cámara le apostó más a lo ideológico aupando a David Racero, pero la fórmula de experticia, practicidad y un poco de petrismo le funcionó. Tal vez no para llevar el país tan a la izquierda como quisiera, pero sí para imponer sus reglas en el Capitolio y sacar adelante lo que quiere.

Petro aplicó una fórmula distinta a la de Iván Duque, quien en sus primeros seis meses retuvo la mermelada, no repartió poder, lo que le puso cuesta arriba su trabajo con el Congreso.

Sin duda fue un semestre de retos, en el que la mermelada ayudó a mover la “agenda del cambio” e hizo de la oposición un reducto de tres partidos que sumados no tienen el poder de inclinar para ningún lado la balanza (Centro Democrático, Cambio Radical y Mira), pero es tan solo la primera parte de una luna de miel que la experiencia política indica que es corta.

En el 2023 se quieren sacar las reformas pensional, laboral y de la salud, e incluso una minitrubutaria para el sector regional, y las cuentas para que Petro se dé ese triunfo están a su favor. Además, en febrero mostrará músculo legislativo sacando su Plan Nacional de Desarrollo, pero es precisamente esa aplanadora la que tiene a varios en alerta.

Publicidad

El exministro de Hacienda y excandidato presidencial Mauricio Cárdenas, de origen conservador, dijo en una reciente columna en El Tiempo que “lo que está en juego es el choque de dos concepciones diferentes de la sociedad: una donde los mercados juegan un papel protagónico, y otra donde juegan un papel subsidiario”.

Y Roy Barreras, que sabe de las tensiones que despiertan Petro y su modelo de Gobierno –y más en un año electoral como el que se avecina–, le respondió que “tenemos la obligación del cambio y también del equilibrio, y eso no se hace maquillando sino trabajando con responsabilidad”.

Lo cierto es que si Petro y su coalición quieren un Congreso que logre ese “equilibrio” no pueden girar tan a la izquierda como quisieran, y se deben abrir más a la discusión con argumentos y no con tanta visceralidad como en la que, gracias a las redes y a los activistas que parapetados en el petrismo ahora tienen una curul en el Capitolio, los del Pacto siempre llevan la ventaja. ¿Estarán a la altura del reto? Por lo que dejó este 2022 pareciera que no tanto, pero aún cabe la esperanza de que el año nuevo traiga otros vientos y de verdad se apunte hacia el cambio .