“El que negocia con ellas no puede ser el Gobierno. Con el narcotráfico no se puede negociar el poder, sino que es el poder judicial el que tiene que negociar con ese tipo de organizaciones”, manifestó el mandatario.

El presidente aseguró además que uno de los principales requisitos que deben tener los ceses al fuego son el dejar el actuar violento en contra de la población. “No puede aceptarse un cese al fuego con algún grupo de estos si no lleva explícito el cese de hostilidad contra la población, que es la muerte, que no haya masacre, que no haya muerte de líderes sociales, que no haya desplazamiento, confinamiento o minas donde puede pasar la población civil”.

También se refirió al actuar de la Fuerza Pública, insistiendo que el cese “no es parálisis” y que el alto al fuego incluye beneficios para la población y mecanismos para separarse de los negocios.

Publicidad

Finalmente, el mandatario aseguró que la Fuerza Pública continuará actuando y nuevamente destacó que los actuales cuatro ceses bilaterales que se tienen con grupos armados han reducido la tasa de homicidios.