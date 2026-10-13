Gobierno ya radicó ley de acogimiento en el Senado, ¿cómo está el ambiente?

Luego de varias semanas de anuncios, el Gobierno de Abelardo de la Espriella radicó este martes en el Senado el proyecto de ley de sometimiento a la justicia para integrantes de organizaciones criminales, que ahora se llamará “ley de acogimiento”.
La iniciativa fue presentada por el ministro de Justicia, Iván Cancino, y por el jefe de la cartera política, Rodrigo Lara. Esta busca establecer una alternativa para que estos grupos abandonen las armas y se sometan a la justicia, con condiciones distintas a las de la política de paz total de la administración anterior.
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El proyecto empezaría su trámite con mensaje de urgencia en las Comisiones Primeras conjuntas. Y de antemano sería recibida con buen ambiente. Justamente, esa célula legislativa la preside por este año el senador Enrique Gómez (Salvación Nacional), quien fue mano derecha del presidente Abelardo de la Espriella en campaña.
Pero, en general, el gobierno tendría las mayorías para aprobar esta ley. Por ejemplo, el senador del Centro Democrático Hernán Cadavid dijo que esperaban la radicación de la ley de sometimiento horas antes de que eso ocurriera. Y señaló: “Estamos listos para dar la batalla contra las estructuras criminales que durante cuatro años se sintieron dueñas del territorio”.