La respuesta de Francia Márquez a candidata al Senado que afirmó elegir “ser negra”

Luego de que la candidata al Senado por el Pacto Histórico, Isabel Zuleta, le pidiera a Gustavo Bolívar ser enumerada entre los candidatos afro de la lista –puesto que de sus “antepasados indígenas, blancos y negros”, ella eligió “ser negra”–, la precandidata presidencial por la misma coalición, Francia Márquez, se refirió a la polémica.

“Que la política no desdibuje lo que dices representar”, trinó Márquez, citando una opinión compartida en la red social en la que le decían a Zuleta que “lo mínimo” es que “se disculpe por la ofensa que su afán electoral le hizo cometer”.

En una entrevista hecha por La W Radio, la candidata del Movimiento Soy Porque Somos fue enfática en afirmar que Zuleta “no representa la voz de un pueblo negro”. Así mismo, aclaró: “nadie le va a negar ese derecho a reconocerse y autodeterminarse como una mujer negra, pero ella no ha liderado la lucha del pueblo negro”.

Por su parte, Isabel Zuleta –quien hace parte de la lista en representación del Movimiento Ríos Vivos y es reconocida por su activismo en Ituango– insistió en que a pesar de que Márquez tiene razón, ella no deja de ser negra “por el hecho de no representar las luchas negras”. Zuleta fue enfática: “¿Acaso nos diluimos en lo que representamos? No, seguimos siendo lo que decidimos ser”.

Zuleta ocupa el décimo lugar en la lista al Senado por el Pacto Histórico. El trino en el que afirmó su elección de “ser negra” lo hizo como respuesta a otro trino de Gustavo Bolívar en el que el senador destacó que en los primeros 30 renglones del Pacto Histórico hay 9 congresistas actuales, 3 afros, 3 indígenas, 3 líderes campesinos, 4 líderes sociales, 3 empresarios y 1 exmilitar.

En el momento de la polémica, Bolívar le respondió a Zuleta: “Yo te conté como afro, querida Isabel. Conozco del orgullo que sientes por tu raza”.