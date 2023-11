Ante esto, la vicepresidenta manifestó que sin duda “ hay que avanzar en resolver el conflicto armado en este país , ahí no hay discusión” y puso sobre la mesa las problemáticas que se viven en el pacífico colombiano.

“Este país no aguanta seguir sometido a la violencia. El problema no es solo el secuestro, tenemos un sinnúmero de familias confinadas por la situación de confrontación entre los grupos armados : el ELN, las disidencias y el clan del Golfo”, expresó Márquez.

En este sentido, la vicepresidente expresó que “no podemos desconocer que la situación de seguridad no es la mejor, entonces tenemos que hacer todos los esfuerzos para fortalecerla con un enfoque de seguridad humana, porque no solo es la presencia del Estado, sino llegar con inversión social a esos territorios”.