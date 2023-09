El listado fue dado a conocer por los presidentes de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado , quienes –tras las controvertidas fallas en el sistema que empantanaron las pruebas de conocimiento–, efectuaron exámenes escritos y escogieron a los que presentaron los mejores puntajes. No deja de alertar que en la lista no aparece ninguna mujer.

En la puja también figura un aspirante vinculado al presidente Gustavo Petro y que cuenta con ascendencia de izquierda. Se trata del exmagistrado Armando Novoa (puesto 5), quien ocupó su cargo en representación del Polo y la Alianza Verde. No obstante, cercanos a Novoa negaron cualquier tipo de guiño desde la Casa de Nariño.

La batuta ahora queda en manos de los presidentes de las altas cortes, quienes deberán efectuar entrevistas que tienen un peso del 30 % en el proceso, precedidas por un estudio de la hoja de vida (20 %). Eso sí, las pruebas de conocimiento equivalen a la mitad del puntaje (50%). Luego, se escogerá una lista de elegibles y se votará.

Aunque se espera que en el proceso para elegir al próximo registrador prime el mérito, se da por sentado que no estará exento de ruidos políticos e inclusive, de la supuesta influencia de Alexander Vega. “Las cortes no le van a elegir registrador a Vega. Él tenía muy buena relación con ellos, pero ya no tanto”, concluyó una fuente.

Estos son los 10 aspirantes