¿Esta ilegalidad es producto del aplazamiento de la Convención Nacional Liberal?

“Sí. Nosotros teníamos que haber hecho la Convención el año pasado y no sé por qué razón el presidente decidió no hacerla y aunque se encaminaba a hacerla en mayo de este año, de repente a través de una carta firmada por congresista César Gaviria encontró el motivo perfecto para aplazar la Convención y arrogarse el derecho a dar los avales para 2023, que en definitiva es de lo que se trata este asunto. Prefieren pagar la multa por quedarse con la posibilidad de dar los avales”.

¿Y cómo considera se ve reflejado esta división interna en la relación con el Gobierno?

“Eso se ve reflejado en las disquisiciones que hay sobre las diferentes materias que plantea la Casa de Nariño, donde hay sectores progresistas que apoyamos al Gobierno de Gustavo Petro con críticas, un espíritu constructivo, y sin brindar un apoyo a ciegas. Pero hay otro sector que prácticamente está en una oposición parecida a la que puede hacer el Centro Democrático al Gobierno. Con el presidente Gaviria a la cabeza estamos divididos, eso es evidente, y pareciera que no tuviéramos un norte ideológico claro”.

¿La falta de norte ideológico se debe al permanente aplazamiento de la Convención?

“Claro, porque a falta de Convención, tampoco hay Congreso programático del partido, que se hace siempre previo a la Convención y que traza la ruta del pensamiento liberal para los siguientes años. Vamos a llegar a unas elecciones acéfalos de una línea clara de cuál es nuestra postura con respecto a diferentes temas porque esa división que vive hoy el partido lo impide”.

Eso quiere decir que va a ser un reto poner de acuerdo al partido frente a las reformas de Petro...

“Tenemos una relación muy ambigua con Palacio. Hay un sector que lo quiere apoyar, hay otro que no, y hay otro que quiere apoyar unas reformas y otras no. En ese contexto, va a ser muy difícil ponerse de acuerdo en cómo será la relación con el Gobierno. Además de eso, el Gobierno ha planteado una relación directa con la bancada sin pasar por la Dirección de la colectividad y la decisión del presidente Gaviria de no hacer la Convención también pasa por ese pulso de poder con la Casa de Nariño al decir: si yo tengo el poder de los avales, quien va a mandar en este partido soy yo y no permitiré que el Gobierno coja a la bancada por su lado, sino que tendrá que pasar por la Dirección”.