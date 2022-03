Alejandro Char, precandidato de la coalición Equipo por Colombia, ha reactivado sus apariciones públicas tras el escándalo de Aída Merlano, quien acusa a su familia de un entramado de compra de votos y corrupción. En conversación con EL COLOMBIANO habló sobre sus propuestas de Gobierno, negó haberle ofrecido la vicepresidencia a María Fernanda Cabal y se refirió a su relación con los expresidentes. ¿Cuáles son sus banderas de campaña? “Primero, entender que en Colombia hay una desigualdad donde hay cerca de 30 millones de colombianos que no tienen oportunidades para salir adelante, no tienen educación superior, no hay una vía terciaria para sacar sus productos, no hay un colegio con la capacidad que pueda mejorarle, digamos, la proyección de futuro a una familia. Yo quiero y he determinado que mi presidencia va a estar basada básicamente en una masiva inversión social. La suerte que tuvo Barranquilla cuando yo fui alcalde, fue esa”.

No hace ningún énfasis en seguridad, como sí lo hacen otros de su coalición como Federico Gutiérrez. ¿En qué se diferencian sus propuestas? Publicidad “Todo el acompañamiento a las instituciones de seguridad, la Policía, el Ejército. Eso está por descontado. Pero de nada sirven más policías, más armas, más motos, más cámaras de seguridad si no hay un componente social que le permita a la gente una mejor calidad de vida y unas posibilidades para avanzar. Primero es la gente y sobre todo la que no ha tenido oportunidades”. En Barranquilla 6 de cada 10 empleos son informales, dice el Dane. ¿Qué haría para cambiar esto, también a nivel nacional? “Es cierto, es una problemática del país y es necesario que esos que están en la informalidad se enrolen. Tenemos temas pendientes como quitar los parafiscales en muchos sectores de la economía. Eso va a impulsar que muchos de los empleados sea contratados de manera formal, llenar el fondo de los BEPS, que es una manera de tener una pensión a largo plazo, pero por encima de todas las cosas, la educación es primordial para poder formalizar el empleo”. Publicidad Usted resalta avances en obras, pero también habla de la gente y el Dane acaba de informar que en su ciudad solo el 36.6% de las familias comen tres veces al día... “El Dane días después corrigió esa información. Barranquilla en nuestra alcaldía bajó del 42% al 18% la pobreza monetaria y la absoluta pasó del 9% al 1%”. ¿Cuándo corrigió? Publicidad “El alcalde de Barranquilla reclamó en su momento y el Dane cambió la cifra”. (Después de esta entrevista, EL COLOMBIANO consultó con el Departamento Nacional de Estadística, Dane, si las cifras de la Encuesta Pulso Social se modificaron en algún sentido y la respuesta fue negativa. Es así que, según el Dane, 36.62% de los hogares en Barranquilla no logran comer tres veces al día.) Retomando, según la última encuesta Invamer, usted está compitiendo muy de cerca con Fico, pero él le va ganando.... Publicidad “Vamos a ganar porque yo soy un candidato que me la paso mucho en las calles hablando con la gente, en las esquinas, en los barrios de toda esta hermosa Colombia y he sentido un fervor, he sentido un cariño desde La Guajira, hasta el Putumayo; desde el Chocó, hasta Cúcuta. Dicen, Char lo hizo en Barranquilla, que la convertimos hoy en la ciudad con menor desempleo en todo Colombia”. ¿Cuántos votos espera sacar en la consulta? “Como equipo vamos a estar cercanos a los cinco millones de votos. La votación nuestra calculo que puede estar por el millón y medio o aspiraría a llegar a los dos millones de votos”. ¿Cómo está su relación con el Gobierno Duque? Se ha dicho que él apoya a Federico Gutiérrez. “Creo que eso son especulaciones, no creo que el presidente esté haciendo ese tipo de política. Y yo tengo muy buena relación con el Gobierno y ha sido mi carácter siempre. Yo considero que si uno vive en una ciudad, cualquiera que sea el presidente, de cualquier color político, tiene que ser un aliado de tu ciudad, porque los recursos grandes están en Bogotá, y si hoy en día tú como alcalde de una municipalidad peleas con el presidente porque simplemente no es de tu partido político, quien sufre no eres tú, es la gente. Si uno vive en una ciudad, cualquiera que sea el presidente, tiene que ser un aliado de tu ciudad”. ¿Ha hablado con él durante la campaña? “Permanentemente, porque nos interesa que Barranquilla tenga navegabilidad en su río, nos interesan inversiones en el sector salud, en el sector social, hay muchos recursos que Bogotá le envía a nuestra ciudad y yo creo que uno como persona que ha vivido la política como alcalde, quiere que eso fluya de manera eficiente”.

Hace unos días María Fernanda Cabal dijo que usted le envió, a través de un emisario, la propuesta para que fuera su vicepresidenta... “Eso no es cierto. Yo no puedo hacerlo, es una decisión de la coalición, que se llama Equipo por Colombia. Tengo una suprema admiración por la doctora Cabal, es una tipa berraca, pero en la coalición hay que esperar quién gana y después escoger quién sea su posible vicepresidente”. ¿Cómo han sido sus conversaciones con Germán Vargas Lleras? “Yo hablo mucho con Germán, es un referente, yo me quito la gorra con su nivel de ejecución, es un hombre que le ha enseñado a Colombia cómo se ejecuta y como vicepresidente le dejó un legado”. ¿Y las que ha tenido con César Gaviria? “Gaviria ha dicho públicamente que el partido Liberal después del 13 escoge el candidato, yo respeto esa decisión, pero no me cierra la puerta a llamarlo. Mire, una persona que ha sido Presidente de la República es alguien que tiene un acervo de información importantísima, yo creo que uno debe consultarlos a todos, yo creo que eso nos engrandece y nos llena nuestro discurso de buena información”.

¿Ha tenido conversaciones con Uribe y Santos? “No, con el presidente Santos, no. Pero con el presidente Uribe sí hemos hablado una o dos veces en estos últimos seis meses y como siempre mi admiración y mi respeto”. En el Equipo por Colombia dicen que el escándalo de Aída Merlano es una conspración desde Venezuela ¿Cómo es esa teoría? “Usted cree que si yo tuviera alguna duda sobre mi proceder con respecto al tema de Aída Merlano, ¿yo estaría aquí poniéndole la cara a 50 millones de colombianos? Por supuesto creo que es una conspiración de Venezuela con la izquierda colombiana” Es decir, ¿con quién? “Usted sabe”. Se ha dicho que hubo un pacto desde su familia para la llegada de Merlano al Congreso. ¿Qué dice de las denuncias? “La justicia la investigó y la justicia la condenó”.