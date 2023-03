“En cinco años hay más satisfacciones que en 40 en armas”: Rodrigo Londoño, Timochenko

¿Qué pasó con un sector disidente que tenían?

“Muchos creían, y era una falsa ilusión, que los 13.000 firmantes de paz automáticamente iban a ser 13.000 militantes del partido, y las cosas no son así. Hay gente que no quiso seguir, otra que militó un tiempo y no le gustó, por lo que haya sido, y se retiraron. Los compañeros que plantearon la escisión se salieron del partido”.

¿Usted pensó que hacer política era tan complejo?

“Sabíamos que era complejo, pero uno no conocía muchas cosas de la dinámica política en el tipo de Estado que tenemos, un Estado que está concebido y hecho para que no funcione. Eso sí, creemos que en estos 5 años que llevamos tenemos más satisfacciones que en los 40 años que estuvimos en el proyecto armado”.

Ahora en la coalición de Gobierno, ¿sí son escuchados?

“El reconocimiento siempre ha estado, aunque hay cosas que uno quisiera que no fueran así, pero se sabe que es un grupo en donde hay una serie de fuerzas en las que no hay unanimidad en el pensamiento. Tenemos interlocución con importantes actores del Gobierno”.

¿Qué tanta salud política le ve al Pacto Histórico?

“Los procesos unitarios nunca han sido fáciles. Hay contradicciones que son necesarias, porque al final es ahí donde surge el desarrollo y de seguro que no dejará de haber uno que otro oportunista que en la dinámica de la misma política se va decantando. Pero hay que trabajar por la unidad del Pacto Histórico”.