9:20 a.m.

En el puesto de votación del Inem José Félix de Restrepo un ciudadano denunció que fue sacado del censo electoral y que no ha recibido respuestas de las autoridades.

“Estoy en el Inem, siempre he votado acá. No aparece mi cédula en la mesa que siempre he votado. Aquí está mi certificado electoral de hace mes y medio. Esto es un fraude y no puede seguir pasando en este país. Sale que no salgo en el censo electoral y lo que me dicen es que si no estoy registrado en la página, no puedo votar. Yo quiero que me solucionen este problema”, indicó el ciudadano Juan Diego Fajardo.