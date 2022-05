El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, se pronunció en defensa del candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, tras las recientes denuncias de un supuesto plan para asesinarlo.

Cabello salió en defensa del aspirante del Pacto Histórico después de que este anunció que reanudará las relaciones diplomáticas con Venezuela en caso de llegar a la Presidencia este año, posición que el líder chavista señaló como “lógica”.

“Ojalá no vayan a asesinarlo (a Gustavo Petro). Que el ‘narcogobierno’ de Iván Duque no cometa el error de asesinarlo. Si en un año asesinaron a tres candidatos presidenciales, eso muestra que no tienen escrúpulos”, expuso Cabello.