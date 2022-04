El dato no es menor, pues devela cómo las redes sociales, con su gran alcance por cuenta de algoritmos y bajo precio en pauta, son cruciales para las campañas políticas, aunque no todos las aprovechen de la misma forma. Para hacerse una idea, en el caso de Petro el valor señalado al comienzo representa solo el 0,6% de lo que ha reportado hasta ahora en propaganda general de cara al 29 de mayo: 3.900 millones de pesos.

¿Cómo gastan en Meta?

Según la información que hace pública Meta, el conglomerado que reúne a Facebook e Instagram, la cuenta del candidato del Pacto Histórico es la que más plata ha gastado en pauta política en los últimos 30 días, con 17 anuncios en total. Entre el 20 de marzo y el 18 de abril, la inversión superó los 93 millones de pesos.

Publicidad

Justo después, viene Federico Gutiérrez. Sus gastos en las redes de Meta son menores que los de Petro, pues –de acuerdo con la información pública– estos suman 69 millones de pesos en el periodo antes mencionado. Y llama la atención que la cantidad de anuncios suyos es mayor, pues suman 35 publicaciones más baratas. Hasta ahora, de su campaña presidencial (desde el 14 de marzo) no hay datos de gastos de propaganda general. Empero, para las consultas invirtió 2.600 millones de pesos en total para publicidad política.

Le sigue Sergio Fajardo, quien ha invertido apenas 14 millones en Facebook e Instagram en el último mes, por la difusión de 7 anuncios. Y en general, en propaganda electoral, sus reportes ante el Consejo Nacional Electoral suman 356 millones de pesos.

Por su parte, el ingeniero Rodolfo Hernández, quien está casi desaparecido de la campaña desde hace semanas, no ha invertido en Instagram y Facebook en los últimos 30 días.

Publicidad

El último día que apareció una publicación suya, hasta el cierre de esta edición, fue el 11 de marzo, y estuvo al aire desde el 5 de ese mismo mes. Se mostró en unas 80.000 pantallas justo antes de las elecciones legislativas y costó menos de 1 millón de pesos. Desde entonces, ninguna de estas dos plataformas ha recibido plata de la campaña del exalcalde bumangués.

Sumados, los candidatos (sin contar a Hernández porque no ha invertido en los últimos 30 días) han invertido 176 millones de pesos en Meta y, aunque no es claro qué tanto impacto tendrá en las urnas, para Carolina Horta –politóloga de la UPB– quienes vean los contenidos de un aspirante no necesariamente votarán por él.