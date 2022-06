El candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción sostuvo la versión de que, al no recibir una respuesta directa por parte del aspirante del Pacto Histórico con fecha, hora y lugar del encuentro, sobreentendió que este –a su juicio– no quería llevar a cabo esa citación. En línea con esto, consideró que “corresponderá al despacho determinar quién incurrió en desacato a lo dispuesto”.

Al cierre de la tarde de este jueves, Rodolfo Hernández leyó un comunicado de tres páginas en medio de un Facebook Live en el que apuntó que: “De la anterior respuesta suscrita por el candidato (es decir, que aceptó sus condiciones) deduje que no estaba dispuesto porque al afirmar que no ponía condiciones demostró que no buscaba cumplir el mandato judicial por no cumplir condiciones”.

“Esa afirmación de carácter indefinido sin precisar hora, fecha, lugar ni ninguna otra señal fue el portazo con el que cerró la posibilidad de adelantar el debate judicialmente”, continuó el exalcalde de Bucaramanga.

Publicidad

Trasfondo del debate entre Hernández y Petro

Más allá de los trinos y las declaraciones, al tratarse de una orden judicial, la convocatoria al debate presidencial requería un protocolo formal entre las campañas para que, en conjunto, solicitaran el espacio de televisión ante el sistema público de RTVC. Esa conversación no se dio.

El debate fue citado por Rodolfo Hernández en su natal Bucaramanga, pero ninguno de los candidatos estaba en esa ciudad, pues Hernández mostró fotos en sus redes visitando Chiquinquirá, en Boyacá, asistiendo a una Eucaristía, mientras que Petro estaba en Huila recorriendo fincas cafeteras.