“Estoy mamada” y “no me manotees”: acalorado debate en la bancada de los verdes por reforma a la salud

El origen de la disputa fue la radicación de una proposición de archivo por parte de representantes com o Katherine Miranda, Catherine Juvinao o Cristian Danilo Avendaño (todos de los verdes), así como por Daniel Carvalho (Alianza Verde – Centro Esperanza), Jennifer Pedraza (Dignidad) o Julia Miranda (Nuevo Liberalismo).

En otro apartado de la discusión se observa cómo Juvinao le contesta a la congresista y le pide que no la manotee: “Martha, primero no me manotees. Cálmate”, mientras que una mujer trata de apartar a Alfonso de la discusión.