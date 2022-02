El hoy precandidato de ruana es cercano a la alcaldesa y a Luis Ernesto. No solo comparte partido con López, sino que es amigo del funcionario bogotano. Ambos asistieron a su matrimonio en Villa de Leyva, Boyacá, en abril de 2018 y, en julio, Gómez fue vinculado como asesor del entonces gobernador, con un contrato de $50 millones por seis meses. Dos años más tarde, Claudia López contrató a Amaya como asesor de su despacho por $90 millones de pesos.

La denuncia, conocida por redes sociales, suscitó un nuevo choque interno en la coalición de centro. Esta vez, Juan Manuel Galán, precandidato del Nuevo Liberalismo, arremetió contra su coequipero, Carlos Amaya, y le pidió explicaciones al respecto.

“Las formas en política importan y no todo vale (...) yo creo que tenemos que tener estas conversaciones con transparencia, no estoy acusándolo, pero sí estoy pidiéndole que aclare esta información, pues ha habido más de una fuente que ha denunciado el intercambio de favores entre la Alcaldía de Bogotá y la Gobernación de Boyacá”, le dijo Galán a EL COLOMBIANO, sobre la denuncia que no demuestra ninguna irregularidad pero sí, para él, una posible incoherencia sobre lo que proclama la coalición.

Amaya defendió los nombramientos, señalando que se trata de personas preparadas y que no por eso son clientelistas. Además, aseguró en Blu Radio que la denuncia tiene sesgo y “mala energía” en contra del departamento, “la colonia más grande de la capital”. Finalmente, les pidió a los Galán explicar por qué cercanos a su familia pueden recibir contratos y el racero no es el mismo en su caso.