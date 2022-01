Para ella no es negociable recibir el apoyo de congresistas u otras personas parte de maquinarias “que llevan a la corrupción”, lanzando una clarísima pulla al exrector de los Andes, a quien sin mencionar, cuestionó una vez más por su cercanía con Germán Varón Cotrino y Miguel Ángel Pinto. Ambos políticos traerían un importante caudal de votos a la coalición de oposición tras sumarse a la campaña de Gaviria, pero cargan con mala reputación no acorde con los principios que dice promover la Esperanza.

No obstante, su pertenencia a uno de los partidos con más congresistas acusados de corrupción, y el apoyo de miembros de ese partido al Gobierno de Iván Duque no gustó en la colectividad y provocó críticas desde la opinión pública. “Nos honra con su presencia, compartimos los mismos valores, la misma visión del cambio social, la misma visión de lo que necesita nuestro país. Ese conocimiento, esa decencia básica, esa honestidad, bienvenido a nuestra campaña”, dijo Gaviria al recibirlo en su campaña el pasado 24 de enero.

Cotrino es una de las caras visibles de Cambio Radical –muy cercano a Germán Vargas Lleras–, con cinco periodos en el Congreso. Actualmente es senador de la República y en la elección de 2018 obtuvo 64.457 votos que mucho le servirían a Gaviria, quien no logra subir en las encuestas y ha sido opacado por su coequipero Sergio Fajardo e incluso por la misma Ingrid Betancourt, recién lanzada a la carrera.

“Si la Coalición de la Esperanza no prohíbe el ingreso de maquinarias, con mucho dolor yo me retiro de la coalición”, pronunció Betancourt este jueves, después de la rueda de prensa en la que lanzó sus amenazas.

Fue por cuenta de estos nuevos lazos que Betancourt, sin importar que se encuentra en la misma orilla de Gaviria, lo increpó públicamente en el debate de Semana y El Tiempo del pasado 25 de enero.

Le manifestó, con micrófono en mano, su preocupación por las alianzas formadas por él en los últimos días: “Alejandro, tú y yo hicimos un acuerdo, que lo firmamos en el cónclave, de que no íbamos a traer a la coalición a ninguna maquinaria. Tú has aceptado el apoyo de gente que a mí me preocupa muchísimo”.

Publicidad

El exministro respondió llamándola hipócrita y oportunista, y aprovechó para increparla sobre los candidatos de su partido en las listas al Senado y Cámara de Representantes.