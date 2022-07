Luego se conoció la versión de la víctima de este ataque, el cual se registra en medio del ambiente de violencia que se vive en la región, una de más militarizadas del país.

“Es preocupante la situación, porque una violencia en el Cauca contra los líderes sociales, campesinos e indígenas, no me da miedo enfrentar esto, pero sí me causa desazón, porque está mi familia, quien ayer le tocó vivir esta situación y gracias a ella no se presentó un incendio en mi casa”, denunció por su parte Pete.

La residencia atacada está ubicada en la comuna seis de la capital del Cauca, más exactamente en el barrio La Gran Victoria, y a pesar de que los afectados y la comunidad alertaron de inmediato lo sucedido, la Policía solo arribó una hora después, según lo denunció el dirigente comunero.