Por su parte, el representante del Partido Verde, Wilmer Leal, señaló que esta decisión es “lamentable y vergonzosa”, pues menciona que había una gran cantidad de documentos en los que se observaba una participación en política de Iván Duque.

“Se presentó casi que una maratón de archivos a favor de varios aforados, entre ellos el presidente de la República. Muchos de esos expedientes no surtieron el proceso debido. En este momento, por ejemplo, no existe ninguna prueba que permita indicar que la denuncia no reviste mérito para adelantar una investigación, no existe una citación al denunciante. El auto es incongruente y no se practicó ninguna prueba”, manifestó Leal.