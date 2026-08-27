Cepeda está ‘en la mala’: así pierde poder en crisis del Pacto Histórico

La elección de los dos nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) fue la superficie visible de una fractura que el Pacto Histórico viene arrastrando desde antes de que Gustavo Petro dejara la Casa de Nariño, y que ahora, sin la investidura presidencial de por medio, amenaza con desbordarse.

Aunque dentro de la colectividad no leyeron el resultado de tener solo dos sillas en el CNE como una derrota, lo cierto es que lo que ocurrió alrededor de esa votación sí dejó ver que, pese a la disciplina de la bancada, no todos están conformes sobre cómo se toman las decisiones.

En el fondo de la discusión hay un señalamiento que algunos congresistas de diferentes sectores han puesto a flote: la existencia de una “pequeña cúpula” que estaría concentrando las decisiones de la oposición.

Así lo puso sobre la mesa el senador del Partido Alianza Verde Duvalier Sánchez, quien agradeció públicamente a las senadoras Carolina Corcho y Gloria Flórez y al exministro Guillermo Alfonso Jaramillo por haber intentado, “hasta el final”, que se respetara lo pactado con el Partido Verde sobre la elección del CNE. Y Sánchez habló de una “cúpula” dentro del Pacto que supuestamente terminó imponiéndose.

Detrás de ese grupo, indican fuentes consultadas por EL COLOMBIANO, estarían el expresidente de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, además de los congresistas Heráclito Landínez y Gabriel Becerra.

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Justamente a Harman, quien no es congresista, se le vio el día de la elección del CNE por varias horas recorriendo los pasillos del Capitolio. Sin embargo, el exdirector de la ANT dijo en diálogo con este medio que “no estuvo en la ecuación” sobre los acuerdos con el Partido Verde y agregó: “Nosotros supeditamos la decisión del Pacto a una conversación el sábado entre Juan Fernando Cristo y Carolina Corcho”.

Sin embargo, en el Congreso algunos tienen una teoría: “Están montando una vaina para decir en nombre de Petro lo que él no ha dicho para convencer a la bancada (sic)”, advirtió un congresista. Un ejemplo: habrían hecho correr en la versión de que a Petro “le gustaba más” el exembajador Guillermo Rivera (En Marcha) como tercer candidato de la plancha por encima de José Salamanca (Partido Verde), algo que —según esa misma fuente— no correspondía con lo que decían otras personas cercanas a Petro.

Y aunque muchos dentro del Pacto no coinciden con esa hipótesis, dentro de la bancada sí se percibe una tensión. “El partido está en una en unos debates internos interesantes, asociados a para dónde agarrar”, indicó Harman.

Estas divisiones no son nuevas. Se remontan, según congresistas consultados, a episodios tan polémicos como el consejo de ministros transmitido en vivo cuando le cuestionaron al entonces presidente Petro la llegada de Armando Benedetti al gabinete. La diferencia es que, hasta ahora, muchos militantes habían optado por guardar silencio “por amor” al proyecto político.

Pero, pasadas las elecciones y luego de varios meses de funcionamiento como un partido unificado, algunos sectores dentro de la colectividad de oposición perciben tensiones entre el bloque cercano a la senadora Carolina Corcho y el liderado por Iván Cepeda. “Ya tenemos que dejar a un lado lo que era el Polo y lo que era Colombia Humana”, dijo una fuente enterada.

Y esas rupturas, dicen algunos, podrían dificultar la construcción de una estrategia común de cara a las elecciones regionales de 2027.

Para el analista político Jairo Libreros, las heridas que se abrieron durante las elecciones siguen presentes. “Petro promovió una especie de sectarismo; y se quedaron en eso”, agregó.