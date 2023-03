Elecciones regionales: Boom de recolección de firmas y feria de partidos marcan el derrotero, ¿cuál es el riesgo?

Detrás del reconocimiento estuvieron las firmas que no solo recolectó para lanzarse a la Alcaldía en 2015, sino las que le permitieron competir por la Presidencia en 2022. Solo en este último certamen se hizo a 5 millones de votos.

Frmas: el otro boom

Una explosión similar se vive con los comités de recolección de firmas, conocidos formalmente como Grupos Significativos de Ciudadanos (GSC), ideados precisamente para que movimientos sin cabida en partidos políticos pueden avalar candidatos a través de rúbricas. En la última década estos grupos han tenido un crecimiento desmedido y los comicios de octubre próximo no son la excepción.

En apenas cuatro meses –entre el 29 de octubre, día en que arrancó el calendario electoral, y el 3 de marzo– el número de comités inscritos es de 803. Es decir, en promedio, uno cada 4 horas.

En el caso de los GSC, el CNE determinó que el valor de reposición por cada voto válido que logren será de $2.223 a nivel nacional, departamental o distrital, mientras que a nivel local o municipal será de $1.265.

Los riesgos

El desmedido crecimiento tanto de partidos como de comités de recolección de firmas no deja de generar preocupación. El senador y constituyente Humberto de La Calle (Coalición Verde Centro Esperanza), llamó la atención por el boom y dijo que, con miras a la próxima reforma política que presente el Gobierno, se debe centrar el foco en su aumento.

“Nos estamos encasillando en la discusión que no es. Si no tocamos el problema de los movimientos por firmas y su comportamiento tendremos una sangría que probablemente no advertiremos de manera oportuna”.