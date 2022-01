“No podemos hablar de unión dividiéndonos”: Alejandro Gaviria a su coalición

“Rechazo todas las acusaciones, no soy politiquero ni clientelista. Lo he demostrado una y otra vez, con el ejemplo, con hechos en mi vida, como educador primero, como funcionario y como economista”, reclamó el exministro.

“Para atender las necesidades de la gente se necesitan reformas y para hacer las reformas se necesita unidad. Yo quiero unir al país alrededor de un propósito común y una visión compartida. Quien divide y excluye ahora, durante la elección, no podrá unir al país entorno a las reformas que necesitamos los colombianos”, planteó el también exrector de la Universidad de los Andes.

Además, insistió en que su coalición no puede hablar de una unidad cuando enfrenta situación de división interna que no se hablan en privado y que se exponen ante la opinión pública, como ocurrió con Betancourt.

“En la Coalición Centro Esperanza no podemos hablar de unión, dividiéndonos. Es el momento para hacer la diferencia y construir, conjuntamente, un país sin miedo, reconciliado, un país más justo, más decente y más digno”, apuntó.

Y es que la exsenadora le cantó la tabla al exministro al decirle que habían hecho un acuerdo en coalición “que lo firmamos en el cónclave, de que no íbamos a traer a la coalición a ninguna maquinaria. Tú has aceptado el apoyo de gente que a mí me preocupa muchísimo”.

Ante esta sorpresiva crítica, Gaviria respondió que “lo suyo es hipocresía y oportunismo, no tiene otro nombre”, y reiteró que seguirá “sumando apoyos” como el del exministro de Trabajo, Rafael Pardo, quien también llegaría a apoyarlo.