Agmeth Escaf explota y aclara su relación con Verónica Alcocer: “Es incómodo que avasallen la dignidad de una mujer”

“Ella nunca ha tenido intención de ser candidata, no ha pasado por su mente. Que la gente la vea así me parece bien, no como candidata, sino como una mujer proactiva que está haciendo cosas desde su posición. No es funcionaria pública, pero tiene la capacidad como Primera Dama de mover el aparato para poder llevar cosas y beneficios en nombre también de su esposo, que es el Presidente”, precisó.

Escaf ha explicado que conoce a la primera dama desde que ella tenía 17 o 18 años en Sincelejo. “Ella iba mucho a la capital de Sucre para gozar de las fiestas de la Maja, las corralejas y del 20 de enero. Ahí nace nuestra amistad de muchísimos años”, comentó en una entrevista.