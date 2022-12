El subdirector agregó que, en línea con la nueva estrategia planteada por el Ejecutivo, no hará más órdenes de compra de glifosato y, de ser necesario, detendrá los que estén en proceso.

El pasado viernes, durante un evento en El Catatumbo (Norte de Santander), Petro sorprendió al autorizar que los campesinos cocaleros puedan seguir sembrando esa planta mientras cultivan otros productos y como alternativa para que miren si la transición a la legalidad les funciona o no.

En palabras del presidente, las comunidades podrán sembrar hoja de coca a la par de cultivos como el cacao “hasta probar que el cultivo sustituto funciona porque, si funciona, ya no hay necesidad de lo otro”. Ante la controversia, el mandatario sostuvo que “cuando decimos que no vamos a atacar un campesino, que le vamos a comprar su cosecha mientras transformamos la región para que se pueda volver productiva en las economías legales, no estamos diciendo que vamos a permitir la cocaína”.