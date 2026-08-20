Video | Policía se salvó de ser degollado tras ataque con cuchillo en un CAI en Bogotá

Un hombre ingresó al CAI Galán, en Puente Aranda (Bogotá), y atacó a un uniformado que se encontraba frente a un computador. El policía logró reaccionar y resultó ileso.

Las cámaras de seguridad del CAI Galán registraron el momento en que el hombre entró al puesto policial y se acercó al uniformado, quien se encontraba cumpliendo con su turno.

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El ataque ocurrió por la espalda. El sujeto llevaba un cuchillo y, al llegar hasta donde estaba el policía, intentó dirigirlo hacia su cuello.

La reacción del uniformado fue inmediata. Alcanzó a sujetar la mano en la que el hombre llevaba el arma blanca y evitó que la agresión llegara directamente a esa zona.