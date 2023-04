Contrarreloj para tramitar el PND: Petro podría aprobarlo por decreto

De todos los proyectos que el Congreso está tramitando contrareloj, hay uno que tiene más premura: el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del Gobierno. Si para el 7 de mayo ese documento no ha sido aprobado en segundo debate por la plenaria del Congreso, se vencería el plazo para que el Legislativo estudie el articulado y el presidente, Gustavo Petro, tendría facultades para promulgarlo por un decreto y sin tener en cuenta al Legislativo.

Si ese escenario ocurre, el Ejecutivo podría sancionar su programa de Gobierno casi tal cual a como estaba cuando lo radicó, el 7 de febrero, en el primero de sus dos balconazos de ese mes. Y es que la Ley Orgánica (ver facsímil) es clara: si para cuando se cumplen los 3 meses de la radicación no se ha aprobado el documento en dos debates, el mandatario puede sancionarlo.

Faltan tres semanas para que se cumpla esa fecha límite y de esas cuentas salen advertencias como la del representante del Centro Democrático, Hernán Cadavid, de que “al Gobierno Petro le ha faltado mucha discusión en las regiones sobre en el contenido del PND. Ha pupitreado a toda velocidad un articulado amplísimo que el país no conoce. No descartaría que sea una estrategia para proclamar autónomamente el PND”.

El temor de la oposición es que la ponencia no alcance a estar lista para el momento de cierre de la discusión o que sea presentada en un momento tan cercano a ese tiempo límite que el resto de congresistas que no están en las comisiones económicas del Legislativo –las que han analizado el texto hasta ahora– no logren hacer sus apuntes.