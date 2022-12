P or: Javier González Penagos

“Un virus me ha mantenido hoy en cama. Se ha descartado el covid. Espero restablecerme”, trinó escuetamente el presidente. Según pudo establecer EL COLOMBIANO, el mandatario presentaba un malestar leve desde el lunes, que fue tratado con analgésicos y medicina convencional sin necesidad de una atención médica intensiva. Aunque el asunto parecía menor, obligó a que Petro se ausentara del consejo de ministros. “Tenía estornudadera, como resfriado. Pero él tiene su agenda y no se iba a echar a morir por una gripe leve”, explicó una fuente palaciega.

El más reciente desplante ocurrió este miércoles, cuando el Presidente dejó “metidos” nada menos que a los presidentes de las altas cortes durante la posesión de dos magistrados en la Casa de Nariño. Inicialmente, se dijo que Petro no fue por quedarse en Medellín, donde se reunió con el alcalde Daniel Quintero para hablar de Hidroitunago. Sin embargo, 24 después –quizá respondiendo al malestar por su nueva falta– el propio mandatario reveló que se contagió de un virus. ¡Pero no dijo cuál ni por qué!

Tras permanecer ausente dos días, Petro reapareció este viernes desde la Casa de Nariño, a donde llegó sobre las 10:30 de la mañana. Con tapabocas puesto, el mandatario participó de la posesión de Jaime Dussan –un viejo militante de la izquierda– como presidente de Colpensiones, evento que aprovechó para arremeter contra los fondos privados de pensión.

Si bien el retorno del presidente a funciones tuvo como fin indirecto dar un parte de tranquilidad sobre su estado de salud, desde la oposición arreciaron las críticas por el hermetismo con el que se sigue manejando el asunto y porque sea la excusa frecuente para explicar su ausencia.

“Tiene que haber absoluta claridad de qué es lo que está pasando. Si hay un tema médico, el presidente está obligado a hablar de ello, como lo establece la ley. El presidente debe aclarar si sus desplantes son voluntarios o involuntarios. Si es por salud o por otros temas”, señaló la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático.

Publicidad

Desde la otra orilla, la senadora Angélica Lozano, de Alianza Verde –colectividad declarada de gobierno– dijo no atreverse a suponer que desde Palacio se esté ocultando información seria o de gravedad relacionada con la salud del primer mandatario: “Yo lo veo trabajando por todo lado. No lo veo desaparecido ni dejando de trabajar. No asumo su impuntualidad con el tema de salud. Al presidente lo veo moverse”.

De acuerdo con la congresista, hay que tener en cuenta que en Bogotá “es temporada de frío y de lluvias”, y que Petro “viaja por todo lado”, lo que podría explicar sus afectaciones de salud. “Me quedo con lo que el presidente ha dicho sobre su salud. Yo misma llevo un mes ‘apestada’, por ejemplo”, agregó Lozano.

El tema ha tomado tal relevancia que desde otros sectores políticos también exigen explicaciones. El exsenador Juan Manuel Galán, dirigente del Nuevo Liberalismo, instó a Petro a dar claridad sobre su estado de salud y recordó que en democracias como la de Estados Unidos hay dedicada toda una plataforma electrónica abierta para reportar a la ciudadanía el estado de salud de sus mandatarios, detallando su parte médico y el eventual tratamiento al que son sometidos. “Señor presidente, en una democracia, el país tiene derecho a conocer oficialmente su estado de salud. Mire, por ejemplo, el reporte que publica periódicamente la Casa Blanca sobre la salud del presidente (Joe) Biden”, reclamó Galán.

Publicidad

En búsqueda de una respuesta oficial que disipe los rumores y dé claridad sobre la condición médica del primer mandatario, EL COLOMBIANO consultó al ministro del Interior, Alfonso Prada –quien también hace las veces de vocero formal del Ejecutivo–. No obstante, el funcionario se limitó a decir que el tema “no me corresponde” y que trasladará las preguntas a Palacio.