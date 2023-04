Cortocircuito entre Petro y Ocampo tras el remezón ministerial: secretos del poder en De Buena Fuente

A nadie se le consultó...

Esta semana, en la cumbre diplomática sobre Venezuela que convocó el presidente Gustavo Petro en Bogotá, pasó de agache un asunto que no es menor. Varios de los cancilleres de los 20 países que asistieron comenzaron a retirarse hacia sus hoteles luego de finalizada la cita y dando por un hecho que no habría declaración. De hecho, el canciller Álvaro Leyva nunca les dijo que la habría. Por eso, cuando el ministro salió a leer un comunicado varios se sorprendieron; incluso, algunos ya estaban en sus hoteles. Uno de ellos fue el delegado de Chile, que se enteró, prácticamente, por televisión.

El lío de plata para la diplomacia

Los empresarios paisas le consultaron al embajador de Estados Unidos, Francisco Palmieri, sobre la posibilidad de que su país abra un consulado en Medellín. El diplomático respondió que si la decisión dependiera de él, no solo abriría uno en Medellín, sino también en Cali, Cartagena y otras ciudades. Pero admitió que el tema presupuestal no es fácil y que poner a operar ese tipo de instalaciones requiere montos importantes que no están disponibles. Palmieri, quien esta semana estuvo en la capital antioqueña en la asamblea de la Cámara de Comercio Colombo Americana Antioquia-Caldas, tomaba una gaseosa oscura. EL COLOMBIANO le preguntó si era Pepsi o Coca Cola, a lo que respondió. “La bebida que me gusta es la Colombiana”.