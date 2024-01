Bastaron nueve días para que Barbosa hiciera públicos los reparos que trató de advertir en voz baja, pero de forma vehemente frente a un asunto en el que, a la postre (apenas en noviembre pasado), le terminó dando la razón la Corte Constitucional: que era un juez, y no el presidente, el que debía revisar los requisitos y acceder o no a conceder la libertad a un reo.

Hoy esas palabras no dejan de parecer increíbles y paradójicas. Lo que comenzó como una relación tranquila y colaborativa entre dos ramas del poder –que en su mejor momento incluyó encuentros frecuentes, sonrisas mutuas y abrazos de camaradería–, se desdibujó hasta convertirse en un choque de trenes de alta velocidad, cargado de señalamientos del más alto calibre y hasta acusaciones de querer beneficiar al narcotráfico –de parte del fiscal al presidente– o de incurrir en sedición –de parte del presidente al fiscal–.

Semejante ninguneada, que ponía en entredicho además el trabajo de la Fiscalía frente a quienes mancharon de violencia la protesta social, no cayó bien en Barbosa. Lo que vino después fue un rifirrafe continuo –cada vez más visceral–, que llevó a cada uno a radicalizarse más y dejar de lado la concertación. El conflicto, pasado más de un año, tiende a escalar y la institucionalidad es la afectada.

Aunque Petro respondió con pullas sobre el control de los bienes de la mafia sometidos a extinción, finalmente –por intercesión de figuras como Roy Barreras–, dio su brazo a torcer. Una semana después de la negativa de Barbosa, Petro llegó a admitir que el fiscal “tiene razón en algunas cosas” y hasta pactaron reunirse para tratar las diferencias en un cara a cara. No fue suficiente.

“Yo no soy amanuense del señor presidente (...) no voy a pasar a la historia como aquel que le validó sin razones jurídicas y sin ningún tipo de consideración las liberaciones a personas de organizaciones criminales”, sostuvo Barbosa en un tono que fue elevando con el pasar de los meses.

El fiscal no dejó de ver con recelo y desconfianza el proyecto de ley con el que Petro le apostaba a desarticular los carteles del narcotráfico y otros grupos ilegales.

Previamente, Barbosa había llamado a Petro “tuitero de oposición” y había criticado su gestión. Sin embargo, ante las dimensiones de lo dicho por Petro –que generó rechazo y desató una pelea en pro de la independencia de poderes–, Barbosa se declaró alarmado y señaló que el Jefe de Estado “atenta contra la autonomía e independencia de la Fiscalía y de la rama (...) No es el presidente de la República, sino un dictador en Colombia”.

Si bien en un primer momento el hijo del presidente se declaró presto a colaborar con la justicia y llegó a decir que no se iba a inmolar por su papá, después de una visita del presidente a su hijo en Barranquilla este cambió el discurso y denunció supuestas presiones por parte del ente acusador. Semejante acusación no cayó bien en Barbosa, quien ha insistido en que no ha usado la Fiscalía para perseguir a nadie.

