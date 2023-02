“Un pueblo informado es un pueblo consciente, un pueblo comunicado es un pueblo poderoso. Así que esta actividad de la Red del Viento, señora ministra –de TIC, Sandra Urrutia–, quiero que se extienda por todo el país. Esto no es comunismo, esto se llama democracia. Democracia es que cualquier persona, hombre o mujer, niño, joven o viejo, indígena o no indígena, mestizo o blanco, negro o negra, pueda ser realmente todos los días el verdadero dueño del poder”, señaló el jefe de Estado.

Petro sugirió que las comunidades no solo pueden organizarse para brindar el servicio, sino que también puede ser la oportunidad para emitir contenido producido por las mismas, por lo que no solo recibirían información, sino que también la emitirían.

El jefe de Estado cuestionó que sean empresas como Claro y Movistar las que lleven el servicio e instalen estas redes. “¿Por qué no la puede poner la acción comunal? ¿Por qué la juventud no puede?”, señaló Petro.

Este miércoles, el presidente Gustavo Petro viajó hasta Caldono, Cauca, para conocer una iniciativa de internet comunitario y habló sobre la posibilidad de que estas iniciativas sean extendidas a otras partes del país y sean las Juntas de Acción Comunal las que lleven y administren las redes de fibra óptica en las regiones y barrios donde no llegan grandes compañías.

Frente al punto de vista económico, apuntó que “para medios como el de la fibra, se necesita que la población tenga un número mínimo de usuarios y esté relativamente condensada. Entonces por eso, en los municipios del país, en sus cabeceras municipales, esta se ha concentrado”.

Entonces, cuando se está hablando de zonas muy dispersas, “fincas, veredas, son zonas en las que llevar un cable técnicamente es muy difícil, y ahí se necesitan medios radiados. Ahí el costo por usuario se vuelve mucho más alto”, dijo.

El boletín trimestral de las TIC, en su más reciente informe, con corte a octubre de 2022, señaló que las empresas como Claro, Tigo y Movistar, en efecto, cobijan alrededor del 60% de la población. “Entre 100 mil y un millón, hay cinco operadores, entre 10 mil y 100 mil hay 21, y entre 100 y mil, hay 176, –las últimas cifras corresponden a municipios–, y no son puntos de internet comunitarios”, agregó Cárdenas, haciendo referencia al mismo documento.

“Y es ahí donde tengo una diferencia sobre si cualquiera puede prestar el servicio. No, tiene que tener un entrenamiento, tiene que tener un capital mínimo para infraestructura, conocimientos mínimos, hacer la negociación de quién le va a recibir el tráfico en el municipio, cuánto va a pagar por la capacidad, conocer a los proveedores, porque no solo basta tender el cable de fibra para que funcione ese ISP –proveedor del servicio de internet en español–, sino que saquen el tráfico del pueblo o la vereda, es decir, que mi búsqueda de TikTok me permita conectar con la información internacional que allí se aloja”, concluyó.