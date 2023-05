“El llamado a las calles no es para que haya violencia”

Desde su viaje internacional Petro tuvo que corregir el llamado a la movilización social que hizo en el discurso del Día del Trabajador, puntualizando que –a su juicio– pedir apoyo en las calles a sus reformas no es llamar a la violencia. “Ahora queremos que esos cambios tengan el respaldo, queremos saber si eso existe. Ningún cambio se puede presentar en una sociedad si no hay un respaldo popular a esos cambios no se pueden imponer. Y el llamado a la presencia de la población en las calles, en las plazas, no es un llamado a la violencia”, dijo.

Esa no fue la única polémica de su intervención del lunes festivo porque en ella también había hecho referencia a la Colombia de la colonia española, comparándola son la situación actual del país en la que se le voltearon las cuentas en el Congreso y no ha podido sacar adelante su paquete de reformas.

Petro había dicho que “me parece que sin repetir la historia, estamos en un momento similar al del general Melo, al del presidente Bolívar, al de Pumarejo. Vamos a vivir circunstancias similares”. Esas referencias al pasado colonial colombiano fueron la antesala con la que aterrizó en España.