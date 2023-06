Petro sale a marchar para presionar a un Congreso que no le está caminando

Este anuncio del Jefe de Estado no solo representó su tercera convocatoria a marchar para defender a su Gobierno en los casi 10 meses que lleva en el poder, sino que además dejó en evidencia que le sigue quitando el sueño el torpedeado trámite de sus reformas en el Congreso, donde varios partidos políticos dejaron de responderle a sus intereses y empezaron a ponerle trabas.

Después de haber sido postergada el martes, la sesión del miércoles tampoco pudo realizarse porque no estuvieron presentes en la Comisión Séptima de la Cámara los representantes de los partidos Conservador, Centro Democrático y Cambio Radical.

Pese a que se citó para las 9:00 a.m., siendo las 10:00 a.m. la mesa directiva de esa Comisión determinó que no había quórum suficiente para decidir, por lo que la sesión volvió a postergarse. Este diario conoció que detrás de esos dos desplantes hay nuevos aires de inconformismo con el Gobierno frente a la reforma.

Y es que además de la negativa anunciada por los tres mencionados partidos, se conoció que La U tampoco le jalará a la iniciativa reformista. La colectividad lo dejó claro en un comunicado en el que señaló que tiene “serias preocupaciones frente a aspectos que puedan afectar a las pequeñas y medianas empresas”. Además, pidieron que la reforma sea retirada y rebajarada.