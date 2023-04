Petro le apuesta a que EE. UU. levante sanciones contra Venezuela con cumbre en Bogotá: ¿Qué hay en juego?

El tema es clave para el Jefe de Estado colombiano. No de otra manera se explica por qué –aun cuando son tan delicados y diversos los temas que podrían tratarse sobre la relación entre Colombia y Estados Unidos–, Petro decidió incluir a Venezuela en el decisivo encuentro que sostendrá este jueves con el presidente Joe Biden en la Casa Blanca.

De fondo, la gran pretensión de Petro –como ha quedado en evidencia con cada movimiento diplomático– es que se levanten las sanciones económicas y financieras que desde 2015 Estados Unidos impuso sobre Venezuela. Aunque el castigo ha asfixiado al régimen y puso contra las cuerdas a su economía, no ha sido suficiente para que Maduro dé un paso al costado.

“Esta cumbre de cancilleres de gobiernos europeos, de Estados Unidos y de países de América Latina, es en pos de destrabar las negociaciones que realiza Venezuela, Estados Unidos, México y Noruega. El objetivo: que no haya sanciones y que haya mucha más democracia. Más democracia, cero sanciones, es el objetivo de la conferencia en Bogotá”, explicó el mandatario colombiano.

La cumbre internacional ideada por Petro abarca varios frentes y se enmarca en una estratégica triada. No solo contribuiría a los esfuerzos comerciales que se han puesto en marcha para reactivar la economía entre Colombia y Venezuela –sin duda un gana-gana para ambos países–, sino que le daría réditos a Petro con Maduro y le permitiría atender asuntos que van desde la migración irregular hasta la lucha contra el narcotráfico y su paz total.

No obstante, en frentes como la seguridad y lucha contra el narcotráfico también habría ganancia. Apenas el lunes, Petro celebró la captura en Venezuela de un capo de la droga colombiano: “Funciona la colaboración colombo/venezolana en la lucha contra el narcotráfico”, destacó Petro.

La propia oposición en Colombia ve con buenos ojos la cumbre. El senador Manuel Virgüez Piraquive, del partido MIRA y quien hace parte de la Comisión Segunda –encargada, entre otras, de asuntos internacionales– destacó que la “reactivación de las relaciones comerciales, no sólo con Venezuela, sino con diferentes países, permitirá obtener beneficios de carácter económico y social en pro del desarrollo sostenible de nuestro país, así como de los colombianos en el exterior”.

La pretensión tiene como telón de fondo una reciente amenaza de Maduro, quien aseguró la semana pasada que no hay certeza si habrá elecciones presidenciales este año o el próximo. “Guárdenme ese secreto”, manifestó, acrecentando las dudas por unos comicios adelantados para evitar que la oposición se siga organizando y proyecte un candidato fuerte.

Está por verse si Petro podrá no solo convencer a Biden, sino que acordar una fecha cercana para que comiencen a quitarse las sanciones. El escenario no es alentador: la justicia estadounidense mantiene la recompensa de 15 millones de dólares por la captura de Maduro por narcoterrorismo, mientras que hace menos de 15 días la Corte Penal Internacional concluyó que el mandatario es responsable de un “ataque sistemático contra la población civil”.

Aunque son varios los frentes en los que Colombia podría sacar provecho si se supera la crisis en Venezuela, lo cierto –a la luz de los hechos y de las declaraciones de Maduro– es que todo estará condicionado a que se haga su voluntad y que primero se levanten las sanciones de Estados Unidos. De ello dependerá el éxito de la cumbre internacional en Bogotá para evitar que no sea otro saludo a la bandera.

“Es un hecho que ni el gobierno de Maduro pudo acabar a la oposición (aun teniendo todo el poder que tenía), ni la oposición pudo sacar a Maduro. Por ello buscamos una salida que sea integral”, agregó González, que no se atrevió a afirmar que Petro actúe con imparcialidad dada su simpatía con Maduro, pero valoró que el mandatario colombiano “ha demostrado voluntad de ayudar”.

“Ya me dijeron oficialmente que sí nos van a vender el 100% de Monómeros”: Benedetti

“Es que es la única forma de recuperar la economía. Pero nosotros hacemos esto no por Maduro, sino por los pueblos colombianos y venezolanos. Aquí en Venezuela dejaron tirados a más de 4 millones de colombianos sin absolutamente nada, sin cédula o sin pasaporte. Además, de los 8 departamentos colombianos que están en la frontera, en 6 aumentó la pobreza en un 20 por ciento y en los otros dos en un 65 por ciento. Aquí nos acercamos no por ideología, sino por los derechos humanos. Esto es para salvar un pueblo”.

La oposición dice que la Casa Blanca no dará ese paso...

“Es que Venezuela recibía 60 mil millones de dólares al año por venta de petróleo, lo que quiere decir que el 75 por ciento de su producto interno bruto se lo reventaron; antes tenía 360 mil millones de dólares en su presupuesto y ahora tiene 60 mil millones, pese a que hace dos años no llegaban ni a mil. La inflación llegó a estar 30 mil por ciento mensual, ahora bajó a 3 mil por ciento mensual. Lo que quiero decir es que hay un tipo de realidad que puede acabar al país”.

“Esto tiene altas probabilidades, debido a que esto no es solo una iniciativa del presidente Petro, sino que tiene apoyo del presidente Biden, quien nos ha dejado mudos debido a que ha ido mucho más allá que nosotros. Buena parte de todo es que Estados Unidos está permitiendo el avance”.

El martes, en la cumbre, ¿van a anunciar ese levantamiento?

“No creo que se pueda llegar hasta allá. Pero este tema se va a hablar con Biden porque es algo importante. De la cita del martes es posible que salgan algunos marcos o líneas rojas de lo que se puede o no hacer. Lo que pasa es que la discusión de las sanciones es lo que se va a discutir en Bogotá y en México se seguirá hablando de lo relacionado con democracia y garantías electorales y judiciales”.

Se ha dicho que para levantar esas sanciones sería necesario que Maduro dé un paso al costado, ¿lo ve viable?

“Lo que creo es que si no se involucra a Venezuela en todo esto pues hacer algo es imposible. Lo que pasa es que si se va a abordar ese tema se tiene que contar con Venezuela para hablarlo. Además, oposición y gobierno tienen que entender que la elección que se haga debe estar revestida de legitimidad para que no haya un caos”.

¿Maduro estaría dispuesto a dar el paso al costado?

“Yo no lo he hablado con él, pero sí le he escuchado, directamente de su propia y viva voz, que le presenten la solución que sea y él trata de conciliar y mantenerse en el acuerdo que le propongan”.

¿Qué tan cohesionada es la oposición venezolana?

“Aquí existen son oposiciones, es mentira que existe una sola oposición. Aquí hay 37 oposiciones”.

Si se levantan las sanciones, ¿Colombia al fin puede comprar Monómeros?

“Antes de posesionarse Petro, se levantó la intervención que había en la junta y por eso se pudo cambiar. Monómeros se le devolvió al Gobierno, porque la estaban desangrando como si fuera un revendedor. Para esa época ya la Ofac había dado un año más. Y ahí se le explicó a los Estados Unidos que esa empresa es venezolana, pero que las empresas que trabajan son colombianas y que la seguridad alimentaria del país depende de ahí. Es por eso que, hasta junio o julio, es la única empresa que no tiene líos con la Ofac. Además, la semana pasada ya me dijeron oficialmente que sí nos van a vender el 100 por ciento de Monómeros”