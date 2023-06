“Se trata de un simple intento de golpe blando”: Petro asegura que audios de Benedetti no prueban delito

“Intento de golpe blando”. El presidente Gustavo Petro, enlodado por el mayor escándalo en sus diez meses de gobierno, insiste en esta excusa para tratar de explicar las insinuaciones de su exembajador en Caracas, Armando Benedetti, sobre el supuesto ingreso irregular a su campaña electoral, que le dio el triunfo, en 2022, a la primera administración de izquierda del país. Lo hizo al responder otra justificación: justamente la de Benedetti, quien acudió a Twitter para argumentar que los audios filtrados en la revista Semana se debieron a que en un acto de debilidad y tristeza se dejó llevar por la rabia y el trago. ¿La razón? No estaba satisfecho con lo que le correspondió políticamente: la embajada en Venezuela, cargo del que ya estaba aburrido.

Ese recelo fue, precisamente, lo que desató la tempestad que abate al gobierno Petro. Benedetti, cansado de tener tan poca participación política, empezó a presionar a su entonces ahijada política, Laura Sarabia, convertida en una superpodera funcionaria del despacho presidencial, por un cargo con más representación, pues él, entre otras cosas, se había echado al hombro, más que cualquier otra persona, la campaña. “Nuestros rivales políticos se han apresurado a ponerme denuncias en la comisión de acusaciones. Sin embargo, en ninguna entrevista o en audios se ha mostrado que he cometido un delito”, aseguró Petro. “Se trata de un simple intento de golpe blando para detener la lucha contra la impunidad”, continuó en una publicación en Twitter. Sin mencionarlo, Petro respondió al exalcalde de Medellín y excandidato a la presencia de Colombia, Federico Gutiérrez, quien este 5 de junio viajó hasta Bogotá para radicar una denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, en contra del presidente por el supuesto ingreso de dineros de dudosa procedencia a la campaña del actual jefe de Estado.

El mensaje citaba una publicación que minutos antes compartió Benedetti en esa misma red social: “He sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente, en un acto de debilidad y tristeza me dejé llevar por la rabia y el trago”. La interlocutora de la explosiva conversación es la exjefa de gabinete, quien fue durante 6 años trabajadora de Benedetti en el Congreso y que, tras la campaña que llevó a Petro a la Casa de Nariño, terminó dejando de lado su lealtad por el exembajador y dándosela toda a Petro. De ahí, por lo que se deriva de los audios filtrados, nace una guerra que los sacó a los dos del Gobierno y que hoy tiene al Jefe de Estado enfrentado los momentos más duros de sus 302 días de administración.

Una de las mayores incógnitas es sobre el origen del dinero para financiar la campaña presidencial de Petro en la Costa que, según Benedetti, fueron alrededor de $15.000 millones puestos a disposición de la búsqueda de votos en esa región. “En el momento en que yo diga quién dio la plata aquí en la Costa, yo sé qué es esa mondá; tú que no sabes un culo de historia, lee cómo empezó el hijueputa (proceso) 8.000 y por qué empezó, ahí está la clave de todo lo que te va a pasar”, se le oye decir a Benedetti. Sin embargo, aunque se escucha en el audio y lo ratificó luego a la revista Semana, Benedetti aseguró que tiene conocimiento sobre este valor porque alguien se lo mencionó, pero que no puede contar quién puso la plata. “Yo siempre he tenido unos indicios muy graves de lo que estaba pasando. Cuando sale la denuncia contra él, yo empiezo como a armar el rompecabezas, viajo a Cartagena, la semana siguiente, y pregunto qué fue lo que pasó, y me echaron unos cuentos”, sostuvo Benedetti.