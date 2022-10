La plenaria fue escenario de un duro choque entre los senadores Roy Barreras y JotaPe Hernández, ambos de la coalición del Pacto. El segundo atacó al primero por la discusión de las listas cerradas, señalándolo de obligar a los miembros de otros partidos a decir que sí, “como perritos”, en torno a este punto de la reforma. Barreras no se cayó y le dijo que los insultos “dan likes”, pero que la historia de los partidos políticos “usted no la tiene”. Esto, al final, no pasó a mayores y sí dejó en el ambiente un viso de división en la coalición de Gustavo Petro.