Petrismo planea crear un partido único para no naufragar en 2026 De no unirse en una sola colectividad, los 13 movimientos que integran el Pacto Histórico no podrían hacer coalición en elecciones de 2026.

Al interior del Pacto Histórico hay colectividades que no están dispuestas a conformar un solo partido como el Polo Democrático, la Fuerza de la Paz (de Roy Barreras) e Independientes (de Daniel Quintero). FOTO CORTESÍA

La senadora Pizarro se perfila como una de las caras más visibles del Pacto Histórico. FOTO EDWIN BUSTAMANTE