Peticiones de terceros para la JEP, a paso lento

La tarea de definir quiénes pueden acceder o no a la justicia transicional, es una labor ardua que pareciera desbordar a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. A la fecha tiene en carpeta 941 peticiones de agentes estatales no combatientes y terceras partes civiles. De esos 941 casos, solo 13 han sido aceptados por la JEP, mientras que 258 fueron rechazados, lo que indica que 670 solicitudes todavía no tienen una respuesta de esta justicia transicional.

Uno de los rechazos es el de Juan Pablo Úsuga Torres, alias Reseco, condenado por la justicia ordinaria por ser uno de los jefes de finanzas y de narcotráfico del Clan del Golfo. Fue capturado en enero de 2019 en la misma unidad residencial donde vivía el entonces alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Úsuga Torres, también sobrino de “Otoniel”, principal jefe de ese grupo armado organizado, solicitó el sometimiento a la JEP el pasado 6 de septiembre. Sin embargo, tres meses después, el tribunal decidió no aceptar la solicitud.

Aunque este podría no ser uno de esos casos, la mayoría de rechazos son apelados por la defensa de quienes aspiran ser juzgados por la JEP, algo que alarga mucho más el proceso para tomar una decisión definitiva.