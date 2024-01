Hay muchas cosas de la vida de Piedad Córdoba que no tienen explicación. Una de ellas, la última: que se haya muerto de un infarto, sola y sin avisar, en su apartamento de Medellín al mediodía de ayer sábado , 20 de enero, y no cuando defendía los derechos de los negros, los gays, las mujeres y los pobres en el auge del paramilitarismo, ni cuando coordinó canjes humanitarios con la guerrilla en el momento de mayor tensión con el gobierno de Uribe, ni cuando hizo negocios con la temible cúpula del régimen venezolano.

Sin embargo, decenas de investigaciones periodísticas y judiciales que siguen en curso dan cuenta que tras su salida del Congreso, la relación con las Farc y el régimen venezolano no solamente fue más cercana sino que ya no solamente era política sino también comercial.

En 2008 el gobierno Uribe ordenó la operación Fénix, uno de los golpes militares más duros que recibieron las Farc, donde en territorio ecuatoriano cayeron 22 guerrilleros, incluido el entonces comandante Raúl Reyes. En 2009, Piedad participó en la liberación del ex gobernador del meta Alan Jara, el ex diputado del Valle Sigifredo López, el soldado William Domínguez y los policías Walter José Lozano, Alexis Torres y Juan Fernando Galicia. En 2010, d espués de encontrar correos en el computador de Raúl Reyes donde Córdoba aparecía como alias “Teodora de Bolívar” , el procurador Alejandro Ordóñez la sacó del Congreso y la inhabilitó por 18 años para ejercer cargos públicos.

Fue opositora del gobierno de Uribe en el tiempo en que era casi pecado. Aún así, el ex presidente la nombró en 2007 como negociadora del acuerdo humanitario con las Farc para cambiar secuestrados por guerrilleros presos. Uribe también nombró en ese equipo al entonces presidente de Venezuela Hugo Chávez. Gracias a esa intermediación fueron liberadas la ex congresista Consuelo González y la ex candidata vicepresidencial Clara Rojas. Mes y medio después salieron de la selva los ex congresistas Luis Eladio Pérez, Gloria Polanco, Orlando Beltrán y Jorge Eduardo Gechem.

El periodista investigativo Gerardo Reyes, que ha seguido de cerca la corrupción de la dictadura chavista y la relación de Córdoba con la cúpula, especialmente con el colombiano Álex Saab, acusado de ser uno de los más grandes testaferros del régimen, explica el declive de quien Simón Bolívar a través de su medium había vaticinado como la próxima presidenta de Colombia: “A Piedad hay que recordarla por lo que pudo ser y no fue. No fue porque ella no pudo aguantar la fuerza de su propia ambición de poder y de dinero”.

Para Reyes, Córdoba tenía todas las de ganar: mujer, negra, discriminada, popular y con carisma, pero terminó seducida por la agenda de las Farc y los encantos económicos de la revolución bolivariana. “De intermediaria se convirtió en consultora de la guerrilla, consejera y, según algunos correos interceptados, la comandante Teodora Bolívar. Ella siempre pensó que nunca pagaría por sus fallas”, dice.

En su exhaustiva investigación sobre cómo Saab y otros testaferros saquearon las arcas de Venezuela, Reyes cuenta que Córdoba era el enlace de Saab con el gobierno venezolano para conseguir y sacar dinero del país, unos $30 millones de dólares es lo que calcula la justicia gringa, que había capturado a Saab en 2020 en Cabo Verde, extraditado a Estados Unidos en 2021 y liberado y enviado a Venezuela en diciembre del 2023 en medio de un intercambio de presos entre el gobierno de Biden y el de Maduro.

Reyes cuenta en su libro que Córdoba era invitada de honor a las mansiones de Saab en todo el mundo. En el otoño del 2012, la ex congresista fue a París a un congreso de líderes políticos de izquierda. Allí, además de compartir sus posturas a favor de los más desvalidos, Córdoba aprovechó para hacer un bacanal en la mansión de su buen amigo Saab en el bulevar de Saint Germain. También tuvo tiempo para ir de compras en compañía de Cynthia, la ex esposa de Saab, a los Campos Elíseos, donde se antojó de un reloj Cartier que su amiga llevaba puesto. La plata no era un problema. Lo que sí, es que para acceder a ese reloj, que era de tan alta gama, había que tener un historial de compra con la tienda. Solo los clientes fieles de Cartier podían comprarlo, y Córdoba, que iba “siempre en búsqueda de una causa justa”, no tenía esa credencial. Por suerte Saab sí la tenía y no tuvo problema en prestarle su American Express. Piedad también le reconoció a Gerardo que había viajado con Saab a Cuba para convencerlo de que financiara la restauración del casco antiguo de la Habana y que el testaferro barranquillero había financiado viajes de unos jóvenes del movimiento Marcha Patriótica, un movimiento político fundado por Córdoba en el 2012.