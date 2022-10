El ICC es clave, precisamente, porque recoge varias percepciones que tienen los colombianos con relación a la economía de sus hogares y la del país.

De allí se desprende, por ejemplo, que el 42,1 % de los colombianos considera que las condiciones económicas en sus casas son peores en comparación al año pasado e incluso el 5 % señaló que ahora son “mucho peores”.

También resalta que más del 28 % de los hogares advirtieron que no pueden comer tres veces al día. De ellos, el 27 % señaló que come unas dos veces al día y el 0,8 % advirtió que come una vez diariamente.