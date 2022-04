El choque de mensajes

Publicidad

La contradicción entre los representantes de víctimas se da porque Elmer Montaña –apoderado de Maria Nelly y Maria Diner, tías del fallecido Mauricio– dice que sus clientas no tienen ninguna intención económica.

Pero Erika Sanguinetti, abogada de Carlos Andrés García Hernández –tercer hermano de los Leal–, afirma lo contrario. En diálogo con este diario reiteró que “los representados del doctor Montaña sí han mostrado intereses económicos”, pese a que el representante de las tías del asesinado estilista volvió a insistir en que su única búsqueda es que se haga justicia.

Mientras las versiones chocan, la investigación avanza y los bienes de Mauricio están congelados por la dudosa procedencia de los recursos con los que los pagó en vida. Incluso, se investiga una versión en torno a que todo lo habría pagado en efectivo.

Es por eso que Carlos García, el medio hermano a quien en principio le corresponde la herencia, aún no ha podido tocar ni un solo peso.

El tercer hermano

Desde prisión, por haber cometido el delito de acto sexual con menor de 14 años, Carlos Andrés García pidió la semana pasada –conectado desde la cárcel de Jamundí, Valle– ser declarado víctima dentro del proceso penal por la muerte de su mamá y de su medio hermano.

No obstante, que el juez lo acepte o no como víctima no afectará en nada la millonaria herencia que podría recibir. De acuerdo con la abogada y docente del Externado, Margarita Useche, aunque García no sea declarado como víctima en el caso contra Jhonier, es familiar de Mauricio y, por ende, podrá reclamar.

En este proceso lo representa la abogada María Paula Cardona, pues el fiscal del caso, Mario Burgos, advirtió días atrás que Sanguinetti –su otra representante– incurriría en un conflicto de interés si seguía al frente del caso por haber defendido en otro escenario al confeso asesino de su hermano: Jhonier Leal.