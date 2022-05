Las relaciones estaban tan deterioradas que el pleno había citado a una reunión para este miércoles en la que discutirían esas diferencias y decidirían qué hacer con los 10 tomos que finalmente presentó el excomisionado antes de irse. Sin embargo, esa reunión no pudo ser, y no será, porque Ospina se les adelantó dos días y renunció con una serie de críticas que apuntan a deslegitimar las conclusiones de ese Informe Final, un documento que buscará resumir todos los hallazgos de sus más de tres años de funcionamiento.

El problema llegó cuando el militar en retiro empezó a compartir sus conclusiones, pues, según él, el padre Francisco de Roux –presidente de la Comisión de la Verdad– le advirtió que esos informes no podrían publicarse tal y como él los había presentado por dos razones. “Porque le podrían hacer daño a la Comisión y porque los demás comisionados no estaban de acuerdo con ellos”, dijo el excomisionado Carlos Ospina en diálogo con EL COLOMBIANO.

¿Alcanzó a entregar los informes que estaba haciendo de manera independiente?

“En mi carta de renuncia le anexo una carta entregándole oficialmente 10 libros de todo el proceso que yo hice en mi función como comisionado”.

¿Cuando usted habló de esos informes, ¿le dijeron que no los iban a publicar así tal como usted los había entregado?

“Sí. Me dijeron que no se podían publicar porque le hacían daño a la Comisión o a lo que otros comisionados estaban informando”.

Entonces, ¿ese fue el detonante de su renuncia?

“Claro. Yo soy comisionado y eso me da una autonomía para investigar, opinar y tener fuero. Yo no acepto la censura, yo no acepto que me corten esos informes o me los maquillen”.

¿Siente que la Comisión lo censuró?

“Sí, la Comisión me censuró, eso es correcto”.